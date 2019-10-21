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حوادث

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:39 ص
لقطات من حريق سيارة
لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي
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ندي حمودة - أحمد مهدي
ينشر موقع صدى البلد لقطات من حريق سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري الإقليمي بعد مدخل طريق الواحات باتجاه الفيوم.

وكانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، نجحت في السيطرة علي حريق شب في سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى طريق الدائري الإقليمي.

بداية الواقعة بلاغ تلقته غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، باشتعال النيران في سيارة محملة بالمواد البترولية على الطريق المشار اليه وعلى الفور امر اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت 6 سيارات من السيطرة على الحريق، وتبين انه اشتعل داخل سيارة محملة بـ 30 طنا من المواد البترولية، وان سائقها بمجرد رؤيته للنيران فصل رأس السيارة النقل عن المقطورة المحملة بالمواد البترولية.

وعقب تقنين الإجراءات تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎
مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎
مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎
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