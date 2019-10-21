13 ديسمبر.. إليسا تحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم 13 ديسمبر المقبل بمقر الجامعة فى مدينة 6 أكتوبر .



ومن المقرر أن تقدم إليسا، عددا من أبرز الأغاني الخاصة بها منها :"ملكة الاحساس"، و"أنا وحيدة"، و"إلى كل اللي بيحبوني"، وغيرها من الأغاني.



كما تستعد لطرح البومها الغنائي الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما إختارت كل الأغاني به، ومن المفترض أن يكون الألبوم هو الأخير في مسيرتها الفنية وفق ما أعلنت منذ فترة.

