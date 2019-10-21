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توك شو

لميس الحديدي في أولى حلقاتها بقناة الحدث: من هنا بدأت وإليها أعود

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 02:40 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن سعادتها لوجودها في قناة الحدث الإخبارية، التي وصفتها بـ الشابة، والتي تمكنت في وقت قصير من دخول البيوت العربية بقوة ومصداقية.

وقالت لميس الحديدي خلال تقديمها أولى حلقات برنامجها "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث"، إنها ليست غريبة على المجموعة العربية التي شهدت بدايتها التليفزيونية كمراسلة اقتصادية، من القاهرة.

وأضافت: "هنا تعلمت الكثير والي هنا اعود مرة اخرى"، مشيرة إلى أنها ستقدم تجربة مختلفة تقدم فيها شكل مختلف، والاقتراب من الإعلام الجديد، حتى لا يجلس المشاهد متلقي فقط، بل يتفاعل معه في كل مكان".
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