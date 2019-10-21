القوات الأمريكية تنسحب من أكبر القواعد شمال سوريا

غادرت القوات الأمريكية قاعدة سيرين العسكرية، أخر القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية في سوريا، وذلك مع خروج القوات الأمريكية إلى العراق.



وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وفق ما نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية إن القوات المنسحبة من سوريا يجب أن تذهب إلى العراق، من أجل استكمال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عودة جميع القوات المتواجدة في سوريا إلى بلادهم مرة أخرى، عقب الانتهاء من تطهير سوريا من الإرهابيين.



ووصف ترامب مشاركة قوات بلاده في الصراع الدائر في سوريا بالخطأ الكبير، مؤكدا أن هذا الأمر تسبب في مقتل الكثير من القوات، وخسارة الأموال.



وعقب مرور ساعة واحدة فقط على تحرك القوات الأمريكية، سار الناجون من المعركة الوحشية على بلدة رأس العين على طول الطريق نفسه بعد أن سمحت لهم الميليشيات المدعومة من تركيا في النهاية بالرحيل عن المدينة.

