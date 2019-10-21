بعد انتقاد القرار.. سيناتور أمريكي بارز يؤيد قرار سحب القوات من سوريا

قال السناتور الجمهوري البارز لينزي جراهام إنه يعتقد الآن أن ”الحلول التاريخية“ ممكنة في شمال شرق سوريا ليتراجع عن موقفه بعد أن كان أحد أشد معارضي قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة.



وتابع جراهام في مقابلة مع قناة تلفزيون فوكس نيوز إن محادثة أجراها مع ترامب في نهاية الأسبوع عززت تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل يضمن أمن تركيا، وأمن الأكراد واحتواء مقاتلي داعش الإرهابي.



وأضاف: ”يزداد تفاؤلي بأننا نستطيع الوصول إلى بعض الحلول التاريخية التي استعصت علينا لسنوات إذا لعبنا أوراقنا على الوجه الصحيح“.



وصرح جراهام بأن ترامب مستعد لاستخدام القوات الجوية الأمريكية مشيرا إلى أن استخدام القوات الجوية يمكن أن يساعد في ضمان ألا يخرج مقاتلو تنظيم داعش في المنطقة من مخابئهم.