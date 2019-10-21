كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات السوشيال ميديا عن انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها ، الأمر الذي قابلته المطربة بالسخط الشديد.وردت أصالة بمشاركة جمهورها في صورة جديدة لها مع زوجها المخرج طارق العريان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".أصالة ظهرت في الصورة وهي تعانق زوجها، والتي حازت على إعجاب عدد كبير من متابعي الفنانة الذين تمنوا لها السعادة برفقة زوجها.وعلقت قائلة: "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف.وتابعت: ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا فعل سحرا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء".وأضافت: "وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إن كان هناك خبرًا لما تردّدت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".كانت مواقع عربية تداولت أخبارًا حول طلاق أصالة وطارق العريان رسميًا، وأن الثنائي يتكتمان الخبر، في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لإعلان زواجه من نسرين طافش، وهذا ما تم تكذيبه.من جهة أخرى، نفت الفنانة السورية أصالة نصري، في تصريح لإحدى المجلات العربية، ما تردد مؤخرًا حول طلاقها من المخرج طارق العريان، إذ صرحت قائلة: "مو صحيحة الخبرية، ومن نشرها ناس فاضيين".