تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض .. شاهد











نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية فيديو للفنان محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض.وفي الفيديو الذي عرضه آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" ظهر هنيدي وهو يلتقط الصور التذكارية مع القائمين على فعاليات الموسم.وقال هنيدي في الفيديو : "أجدع ناس منورين الدنيا .. يلا صورة مع بعض.. سلمولي على مجدي مهدي".