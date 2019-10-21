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فن

قبل عرضه اليوم .. شاهد .. البرومو الخاص بـ مسلسل بلا دليل لـ درة وخالد سليم

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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آية عاطف
تعرض قناة cbc مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة وخالد سليم، اليوم الاثنين ، في تمام الساعة الثامنة مساء، ويذاع على CBC دراما في تمام الحادية عشر مساءً.

وطرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمى لـ مسلسل "بلا دليل" ، وذلك بعد طرح القناة البرومو الأول للعمل.

المسلسل من بطولة نيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبد الناصر وأشرف زكي وإنعام الجريتلي، من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور أحداثه بحسب البرومو فى جو للجريمة قتل والجميع في دائرة الاتهام، لتتوالى المفاجآت خلال الأحداث.

تخوض درة بالمسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها "الشارع اللي ورانا"، الذي شارك في بطولته الفنانة لبلبة، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري.
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