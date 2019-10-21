خطر يضرب مدن بريطانيا ويتسبب في وفاة 36 ألف شخص سنويا

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة كينجز كوليدج البريطانية عن مخاطر صحية كبيرة على المدى القصير ناتجة عن تلوث الهواء، وخاصة في بريطانيا، حيث تسهم في وفاة ما يصل إلى 36000 شخص كل عام.



وقالت الدراسة وفق ما نقلته شبكة سكاي نيوز البريطانية إن تلوث الهواء الذي تتعرض له العديد من المدن البريطانية، يتسبب في إصابات عديدة بالسكتات القلبية والمخية، والربو.



وأشارت الدراسة إلى أن أيام التلوث العالية، الأيام التي شهدت فيها مستويات الملوثات ارتفاع كبير، كان هناك 124 حالة جديدة مصابة بالأزمات القلبية.



ووجدت الدراسة أن هناك 231 حالة دخول إضافية إلى المستشفى بسبب الجلطة الدماغية و 193 طفلًا وبالغًا إضافيًا مصابين بالربو.



وأضافت أن الخطر الأكبر في لندن، حيث تتسبب أيام التلوث العالية في ظهور 87 حالة قلبية إضافية في المتوسط​​، و 144 سكتة دماغية إضافية و 74 طفلًا و 33 بالغًا أدخلوا إلى المستشفى لعلاج الربو.