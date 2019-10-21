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رياضة

ختام اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الأفريقي بحفل رائع

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 06:30 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
اختتمت فعاليات اليوم الأول لأسبوع شباب الجامعات الأفريقي الاول، بحفل الافتتاح الذي ابهر كل الحاضرين، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

واكتظت مدرجات استاد اسوان بالحضور الجماهيري الغفير الذين تفاعلو مع فقرات الحفل التي شملت عروضا لفرق الفنون الشعبية، بالإضافة الى العروض الرائعة التي قدمها طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية.

وفور انتهاء طابور العرض حرص الطلاب المشاركين في العروض الفنية والرياضية على التقاط صورا تذكارية مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

وكان وزير التعليم العالي قد شارك بالزي الرياضي مع الطلاب في كرنفال كبير بدأ من كورنيش اسوان حتى ستاد اسوان الذي شهد حفل افتتاح اسبوع شباب الجامعات الافريقية الأول.
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