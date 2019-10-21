الإعلان عن أول هاتف ذكى يعمل بـ Snapdragon 865.. تعرف على التفاصيل

مع بداية الشهر الحالى تحدثت العديد من المنصات التقنية حول العالم، خاصةً المسؤوول بالهواتف الذكية التى تحتوى على أحدث وأقوى معالج فى العام Snapdragon 865.



وبحسب فون آرينا، تم تزويد أحد الهواتف لدى الشركات الضينية الرائدة بالمعالج الجديد، والذى يحتوى على تقنية إتصال الجيل الخامس من أجل الإستفادة.



وذلك من لتجربة نقل أكبر قدر ممكن من البيانات قى لمح البصر، ومن المتوقع أن تحتوى أيقونة سامسونج الجديدة جلاكسى إس 11 على المعالج الجبار.



من ناحية أخرى فالهاتف الصينى الذى يأتى بالمعالج يأتى بإسم M6 5G، حيث يحتوى على شاشة قياس 6.1 بوصة من نوع AMOLED، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 1 تيرابايت، وكاميرا قوية بدقة 64 ميجابيكسل.

