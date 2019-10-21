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أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترسل وفدًا لمنظمة التجارة العالمية للمشاركة في مفاوضات التجارة الإلكترونية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
كوريا الجنوبية ترسل
كوريا الجنوبية ترسل وفدًا لمنظمة التجارة العالمية
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أ ش أ
أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها سترسل وفدًا إلى منظمة التجارة العالمية للمشاركة في مفاوضات تطوير التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن الوفد من المقرر أن يشارك في الاجتماعات التى تعقد غدا وحتى الجمعة المقبلة في المقر الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية بجنيف.

وأوضحت الوزارة أن المفاوضات ستركز على وضع لوائح دولية تغطي المعاملات عبر الإنترنت، وهي جزء من الثورة الصناعية الرابعة كما ستتبادل الدول أفكارا مختلفة حول طرق تقوية التجارة الإلكترونية والتعامل مع مسألة الأمن على الإنترنت.

وأكدت أن كوريا الجنوبية تشارك في المفاوضات بشكل مكثف لتجهيز سبل الاستجابة للثورة الصناعية الرابعة والتحول للاقتصاد الرقمي".
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