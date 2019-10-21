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مرأة

أحدث إطلالة لكندة علوش بجانب عمرو يوسف

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
كيندا علوش
كيندا علوش
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة كندا علوش صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت كندا علوش فى الصورة برفقة زوجها عمرو يوسف وهى بجانبه ببلوزة رمادي فاتحة اللون ، نصف كوم، تاركة كيندا شعرها منسدلا على الاكتاف واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ ، واضعة يديها على كتف عمرو يوسف.

واحتفل الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما بحضور عدد كبير من أصدقائهما نجوم الفن والإعلام.

وظهرت كيندا وعمرو يوسف وهما ينظران لبعضهما البعض فى الصورة.

وعلقت كيندا على الصورة قائلة "صباح الخير".

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