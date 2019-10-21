أخبار اليوم .. تعليق ناري من البدري على صورة محمد صلاح .. القوات الأمريكية بسوريا تتوجه إلى العراق .. ورقص على الدي جي في مظاهرات لبنان

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
عقد الدكتور أرشف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، اجتماعا مع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور
استطاعت المتسابقة ديانا حامد الفوز بملكة جمال مصر للكون MISS EGYPT UNIVERSE 2019 لهذا العام، وهي المسابقة الرسمية الوحيدة في مصر، حيث تمثل الفائزة بها مصر في مسابقة ملكة جمال الكون، وحصدت آية عبد الرازق لقب الوصيفة الأولى، في حين فازت ميرنا مكاوي بلقب الوصيفة الثانية.
تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء
علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على صورة محمد صلاح التي أثارت الجدل بعد ظهوره بإعلان مجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.
حفلات شواء ورقص الدبكة على الدي جي في مظاهرات لبنان.. فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، لقطات مثيرة للمتظاهرين اللبنانيين أثناء احتجاجهم بالشوارع.
فرج عامر: متعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول رئيس الزمالك على الخطيب
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه يثق في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري.
صحيفة أمريكية: ترامب يرغب في بقاء 200 جندي أمريكي بشمال سوريا
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا كشفت من خلاله عن نية الرئيس دونالد ترامب استمرار تواجد 200 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، رغم قراره بانسحاب كامل قواته من هناك.
عقب خروجها من سوريا .. القوات الأمريكية تتوجه إلى دولة عربية أخرى
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر توجه جميع القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى غرب العراق، وذلك لإستكمال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي من هناك، رغم مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة القوات إلى ديارهم.
تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض .. شاهد
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية فيديو للفنان محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض.
أرجو مراعاة مشاعري .. أول رد من أصالة على شائعات طلاقها .. شاهد
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها في صورة جديدة لها مع زوجها المخرج طارق العريان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
عقد الدكتور أرشف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء الأحد، اجتماعا مع ثنائي اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة محمد فضل وأحمد عبدالله لبحث حلول الأزمة المثارة في جدول مسابقة الدوري الممتاز.
شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور
استطاعت المتسابقة ديانا حامد الفوز بملكة جمال مصر للكون MISS EGYPT UNIVERSE 2019 لهذا العام، وهي المسابقة الرسمية الوحيدة في مصر، حيث تمثل الفائزة بها مصر في مسابقة ملكة جمال الكون، وحصدت آية عبد الرازق لقب الوصيفة الأولى، في حين فازت ميرنا مكاوي بلقب الوصيفة الثانية.
تعليق ناري من حسام البدري على صورة محمد صلاح مع عارضة الأزياء
علق حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على صورة محمد صلاح التي أثارت الجدل بعد ظهوره بإعلان مجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.
حفلات شواء ورقص الدبكة على الدي جي في مظاهرات لبنان.. فيديو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، لقطات مثيرة للمتظاهرين اللبنانيين أثناء احتجاجهم بالشوارع.
فرج عامر: متعاطف مع الأهلي.. وأرفض تطاول رئيس الزمالك على الخطيب
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه يثق في اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري.
صحيفة أمريكية: ترامب يرغب في بقاء 200 جندي أمريكي بشمال سوريا
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا كشفت من خلاله عن نية الرئيس دونالد ترامب استمرار تواجد 200 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، رغم قراره بانسحاب كامل قواته من هناك.
عقب خروجها من سوريا .. القوات الأمريكية تتوجه إلى دولة عربية أخرى
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر توجه جميع القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى غرب العراق، وذلك لإستكمال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي من هناك، رغم مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة القوات إلى ديارهم.
تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض .. شاهد
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية فيديو للفنان محمد هنيدي خلال مشاركته في موسم الرياض.
أرجو مراعاة مشاعري .. أول رد من أصالة على شائعات طلاقها .. شاهد
شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها في صورة جديدة لها مع زوجها المخرج طارق العريان عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".