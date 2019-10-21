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منوعات

جوجل تقدم هذه الميزة لأصحاب هواتف آيفون

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:24 ص
صدى البلد
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كريم جمال
كشفت مؤخرًا شركة جوجل عن تحديث جديد لتطبيقها الشهير خرائط جوجل عن تحديث جديد لهواتف آيفون، ستسهل على أى سائق طريقه وتجعله يصل لما يريده فى أقل وقت ممكن.

يوفر التحديث الجديد تزويد سائق السيارة الذى يستخدم خرائط بجوجل بالمعلومات الهامة، بكل ما يحدث على الطريق من حوادث سير أو عطل لأي سيارة أو إصلاحات في أي طريق، والتى عادة لا تكون متاحة فى النسخة الحالية.

وليس ذلك فقط، بل سيكشف Google Maps أيضًا على أماكن رادارات السرعة على الطريق، وتحديد أماكن الكاميرات التي وضعت حديثا على الطرق من أجل ذلك.

يذكر أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات بتلك المعلومات من أجل تنبيه السائق، وجعله لا يسقط فريسة سهلة للازدحام المرورى أو اتباع طرق طويلة المسافة عند السفر.

يذكر أن تطبيق Google Maps ظهر لأول مرة منذ 14 عامًا، تحديدًا فى 8 فبراير من عام 2005.
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