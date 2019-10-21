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أخبار العالم

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
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شريف سيد
سخرت مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الرسالة المتداولة في وسائل الإعلام والتي أرسلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عبر نشر رسالة تخيلية بين الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، ورئيس وزراء الاتحاد السوفيتي الأسبق.

ونشر مقدم الأمريكي الكوميدي، جيمي كيميل، هذه الرسالة المزيفة على الهواء، وسخر من الرئيس الأمريكي.

وحملت الرسالة التخيلية التي نشرتها كلينتون ألفاظا جنسية، وأوصاف نابية، قالها كينيدي إلى رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي السابق.

وكان الرئيس الأمريكي أرسل إلى نظيره التركي برقية، دعاه فيها إلى عدم استخدام العنف في التعامل مع القوات الكردية في الشمال السوري، وداعيا إياه بألا يكون شخص فاسد، وأحمق.
هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة
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