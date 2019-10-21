لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور

حرصت الفنانة بلقيس فتحي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها فى دبى.



ظهرت بلقيس فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت قميص جينز بلغ سعره 2954 ريالا سعوديا، ونسقت معها جيبة بليسيه بلغت 6781، وأكملت بلقيس إطلالتها بحزام أسود عريض باللون الأسود من علامة ديور بلغت تكلفته 4504 ريالا.



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على شعرها المرفوع، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر، و تزينت ببعض الاكسسوارات البسيطة.





