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أخبار البلد

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 07:48 ص
الأرصاد تحذر المواطنين
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع..اعرف التفاصيل
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نورهان خفاجي
صرَح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وتبدأ اليوم الاثنين الموافق 21 من أكتوبر الجارى، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

وأوضح أشرف صابر، فى تصريحات صحفية، أنه تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار، على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، محذرًا من تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على شمال البلاد وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.

وأشار إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة ما بين 3 و4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للحرارة جنوبًا نهارًا بارد ليلًا.

ونصح أشرف صابر، بضرورة توخي الحذر خلال القيادة فى فترة تساقط الأمطار، كما حذر من الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من السواحل المائية، كما نصح بضرورة تغيير نوعية الملابس بدءًا من يوم الثلاثاء القادم نظرا لانخفاض درجات الحرارة.
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