استمرار الاحتجاجات في لبنان وسط محاولات الحريري لاحتواء الموقف.. وتوقيع إعلان سياسي في جنوب السودان.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي المحلي، والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، احتفلت الإمارات أمس بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020 دبي بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع جسدت بعضا من ملامح ما سيشهده الحدث الأهم في العالم.



ومن ناحية أخرى، نقلت البيان توقع خبراء فرنسيين بحدوث مواجهة بين تركيا ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدين أن التهورات التركية والتحرك المنفرد الاستعماري يكاد ينسف جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، ويضع أوروبا في مواجهة فلول التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم «داعش» المتطرف الهاربين من السجون السورية بشكل متعمد حسب ما تؤكده الأحداث والمعطيات المتاحة.



ومن سوريا، توقع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر نقل ألف جندي سحبوا من شمال سوريا إلى غرب العراق، للتركيز على المساعدة في الدفاع عن العراق وقتال تنظيم داعش الإرهابي، كما كشف المرصد السوري أن القوات الأمريكية أخلت أكبر قواعدها في شرق سوريا.. في وقت اعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انسحابها بالكامل من رأس العين.



ومن لبنان، أفاد مسؤولون لبنانيون أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في البلاد، ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء اليوم الاثنين، لكن المتظاهرين رفضوها وطالبوا بحل الحكومة والبرلمان.



ومن أفغانستان، قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وأعضاء كبار آخرون بالكونجرس بزيارة لأفغانستان لم يعلن عنها مسبقا.



ومن بريطانيا، أصرت الحكومة البريطانية على أن البلاد ستخرج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" يوم 31 أكتوبر الجاري، رغم خطاب أرغم البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون على إرساله إلى بروكسل طلب فيه تأجيل الخروج.



وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، قانونا بإنشاء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.



كما أبرزت الصحيفة زيارة الشيخ جابر المبارك، رئيس الوزراء الكويتي، أمس الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.



ومن ليبيا، أعلن الجيش الليبي عن سيطرته بشكل كامل على منطقة العزيزية جنوبي العاصمة طرابلس، بعد طرد الميليشيات الإرهابية، فيما كشف مصدر عسكري أن الجيش الليبي تمكن من تصنيع 20 زورق سريع تصل سرعته الى 30 عقده في الساعة «حوالي 55 كيلومترا».



وأفاد بيان للجيش الليبي بأن قواته واصلت بسط سيطرتها على مناطق بعد منطقة العزيزية حتى كوبري الزهراء، الذي يربط العزيزية بطرابلس والزاوية.



ومن إيران، أعلن القيادي العسكري السابق والبرلماني الإيراني المحافظ جواد كريمي قدوسي، أن عددًا من موظفي الرئاسة اعتقلوا بتهمة التواطؤ مع الصحفي المعارض روح الله زم، المحتجز لدى الحرس الثوري، في وقت أكدت فيه مصادر إيرانية أن شقيق الرئيس حسن روحاني تمتع بإجازة من السجن بعد أن حكم عليه بخمس سنوات.



ومن صحيفة الاتحاد، أكدت مصادر سودانية مطلعة أن الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية سيوقعان اليوم في جوبا عاصمة جنوب السودان على إعلان سياسي بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.



وقالت المصادر إن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت طلب تأجيل توقيع اتفاق الإعلان السياسي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية إلى اليوم ليكون في القصر الرئاسي بجوبا، حتى يحضره، ووجه الدعوة للدبلوماسيين الأجانب في الخرطوم لحضوره، وقام بتأجيل سفره إلى روسيا من أجل ذلك.