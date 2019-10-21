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حوادث

ضبط عامل حوّل منزله ورشة لتصنيع الأسلحة في سوهاج

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
مضبوطات الاسلحة
مضبوطات الاسلحة
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خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على عامل لتحويل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدائرة مركز دار السلام وتم ضبط أدوات التصنيع و4 طبنجات، و2 فرد صناعة محلية.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز دار السلام بقيام "عبد العظيم.ع.أ" 59 عاما عامل، ومقيم مركز دار السلام بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والاتجار فيها بمسكنه.

تم تنفيذ حملة أمنية لضباط المباحث الجنائية، وبتفتيش مسكنه تم ضبط 3 طبنجات عيار 8.5 مجهولة الماركة، وطبنجة عيار 9 ملي مجهولة الماركة، فرد روسي محلى الصنع، فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، 4 خزينة طبنجة، 30 طلقة عيار 8.5، و10 طلقات عيار 12، و10 طلقات اليـ وأدوات التصنيع والإصلاح عبارة عن 7 هياكل تستخدم فـي صناعه الطبنجات، 3 أبرة ضرب النار، 9 سوستة.

حرر محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة.
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