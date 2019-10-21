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توك شو

الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-10-2019 في القاهرة والمحافظات..فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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توك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين 21-10-2019، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21-10-2019 على عدد من محافظات مصر.

الصغرى العظمى

القاهرة 21 32

شبين الكوم 21 32

طنطا 21 28

دمنهور 20 27

الإسكندرية 21 27

بلطيم 21 27

مطروح 20 25

السلوم 20 24

سيوة 20 30

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 32

العريش 20 28

رفح 20 27

رأس سدر 22 31

نخل 14 30

نويبع 24 30

طابا 22 29

كاترين 14 25

الطور 21 31

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 33

بنى سويف 20 33

المنيا 19 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

أبوسمبل 25 37

الوادى الجديد 23 37

شلاتين 26 35

ابو رماد 26 34

حلايب 27 33

رأس حدربة 27 32
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