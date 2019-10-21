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منوعات

أوغندا تخطط للاهتمام بالطيور لزيادة إيرادات السياحة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تستضيف أوغندا في الفترة من 6 – 8 ديسمبر المقبل، المعرض الثالث عن الطيور في أفريقيا في منتجع عنتيبي المطل على بحيرة فيكتوريا، وذلك للترويج للطيور كمنتج سياحي لزيادة إيرادات السياحة لديها ولمنافسة الدول السياحية المهمة في القارة.

وتمتلك أوغندا 10 % من إجمالي عدد الطيور في العالم وحوالي 1080 نوعا من الطيور سواء المحلية أو المهاجرة، ولكنها لا تزال تتخلف عن كينيا وتونس وجنوب أفريقيا في عدد السياح الأجانب والمحليين من هواة مراقبي الطيور.

وتستقبل أوغندا أيضًا، وفقا لصحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت، أكثر من 10 ملايين طائر مهاجر سنويًا ، لذا فهي تريد اجتذاب عشاق الطيور لزيادة عدد السياح الوافدين.
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