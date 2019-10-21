Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تعليق الاحتفالات بعيد ميلاد إمبراطورة اليابان السابقة ..تعرف على السبب

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اليابان تعليق الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطورة السابقة ميتشيكو بسبب تداعيات أعصار هاجيبيس الذى ضرب البلاد مؤخرا.

وأكملت الإمبراطورة ميتشيكو عامها الخامس والثمانين أمس الأحد ليكون الأول بعد تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في وقت سابق من العام الحالى.

وجاء إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد ميتشيكو عقب الإعصار القاتل الذي ضرب البلاد مطلع الأسبوع الماضي وفقا لوكالة أنباء العائلة الإمبراطورية، وكانت الإمبراطورة تعتزم استقبال أعضاء العائلة في مقر إقامتها .

يذكر أن الإمبراطور أكيهيتو هو أول إمبراطور يابانى يتخلى عن العرش منذ نحو مائتى عام لينهى حقبة حكمه التى استمرت ثلاثين عاما، ومن المقرر تنصيب نجله الأكبر ناروهيتو رسميا في مراسم تقام غدا الثلاثاء.


Advertisements

ترشيحاتنا

احذر .. عيب فى نظام أندرويد يدمر الهاتف ويستهلك البطارية

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 21-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ضبط عامل حوّل منزله ورشة لتصنيع الأسلحة في سوهاج

بعد إثارتها الجدل.. شاهد .. أحدث ظهور لـ أليساندرا أمبروسيو مع حبيبها

إعادة رفات الملكة الأم هيلين من سويسرا إلى رومانيا

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

Advertisements

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور

بفستان رائع..نسرين طافش بإطلالة ساحرة فى حفل ملكة جمال الكون 2019

لن تتوقع .. سعر صادم لإطلالة بلقيس فى دبي .. صور