تعليق الاحتفالات بعيد ميلاد إمبراطورة اليابان السابقة ..تعرف على السبب

أعلنت اليابان تعليق الاحتفال بعيد ميلاد الإمبراطورة السابقة ميتشيكو بسبب تداعيات أعصار هاجيبيس الذى ضرب البلاد مؤخرا.



وأكملت الإمبراطورة ميتشيكو عامها الخامس والثمانين أمس الأحد ليكون الأول بعد تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن العرش في وقت سابق من العام الحالى.



وجاء إلغاء الاحتفالات بعيد ميلاد ميتشيكو عقب الإعصار القاتل الذي ضرب البلاد مطلع الأسبوع الماضي وفقا لوكالة أنباء العائلة الإمبراطورية، وكانت الإمبراطورة تعتزم استقبال أعضاء العائلة في مقر إقامتها .



يذكر أن الإمبراطور أكيهيتو هو أول إمبراطور يابانى يتخلى عن العرش منذ نحو مائتى عام لينهى حقبة حكمه التى استمرت ثلاثين عاما، ومن المقرر تنصيب نجله الأكبر ناروهيتو رسميا في مراسم تقام غدا الثلاثاء.





