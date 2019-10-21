Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
منى زكي
منى زكي
Advertisements
شروق إبراهيم
تواجدت الفنانة منى زكي أمس الأحد، في مدينة دبي، وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص ‏بالإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.‏

كانت صفحة "دبي ستارز"، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، فيديو يوضح بعض ‏إنجازات منى زكي، التي أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى ‏رائدة من ‏رواد الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز ‏‏"الموريكس دور"، ‏إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.‏

يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف ‏الشخصيات ‏العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن ‏يصل عدد ‏النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.‏

التقت منى زكي خلال المؤتمر هي وزوجها الفنان أحمد حلمي، مع الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن ‏لاحج، و‏الفنانة بلقيس فتحي، والموسيقار عاكف سليم، والرياضي ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام ‏كابور.‏

يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".‏
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ممثلة باكستانية تهاجم دعم بريانكا وسونام كابور لشن حرب نووية

فى حمام السباحة .. كارينا كابور تحتفل بعيد ميلادها مع سونام

زى القمر.. سوسن بدر تغازل منى زكى على إنستجرام

عمرو دياب ومحمد صلاح وميسي في ممر المشاهير بدبي

ترشيحاتنا

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

هل الزنا من الكبائر التي لا يغفرها الله أبدا ولا تكفرها التوبة ؟

الرقص أغربها.. 4 تمارين لـ الحماية من هشاشة العظام

البرلمان يكشف الكارثة.. أدوية الإقلاع عن التدخين تسبب السرطان

غلق مداخل ومخارج مسقط رأس رئيس الوزراء اللبناني

الدولار يسجل 16.23 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 21 - 10 -2019

Advertisements

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور