على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

تواجدت الفنانة منى زكي أمس الأحد، في مدينة دبي، وحضرت المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.
كانت صفحة "دبي ستارز"، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، فيديو يوضح بعض إنجازات منى زكي، التي أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى رائدة من رواد الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز "الموريكس دور"، إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.
يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف الشخصيات العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.
التقت منى زكي خلال المؤتمر هي وزوجها الفنان أحمد حلمي، مع الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، والفنانة بلقيس فتحي، والموسيقار عاكف سليم، والرياضي ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام كابور.
يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".
كانت صفحة "دبي ستارز"، قد نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، فيديو يوضح بعض إنجازات منى زكي، التي أهلتها للفوز بنجمة دبي وحجز مكانها على ممر المشاهير، ومنها أن منى رائدة من رواد الفن في العالم العربي، وهي حائزة على جائزة أفضل ممثلة دراما خلال حفل جوائز "الموريكس دور"، إلى جانب كونها سفيرة لدى منظمة اليونيسيف العالمية.
يقع ممر المشاهير، في منطقة داون تاون دبي، وسيضم الممر في بدايته 400 نجمة، تمنح لمختلف الشخصيات العامة المؤثرة، في المجالات العلمية والفنية والرياضية والاجتماعية وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد النجمات بالممر إلى 10 آلاف نجمة.
التقت منى زكي خلال المؤتمر هي وزوجها الفنان أحمد حلمي، مع الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج، والفنانة بلقيس فتحي، والموسيقار عاكف سليم، والرياضي ياسر القحطاني، والممثلة الهندية سونام كابور.
يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في مجالات الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل الاجتماعي، بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".