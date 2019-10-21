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أخبار البلد

أمطار على السواحل الشمالية.. درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن طقس اليوم الاثنين معتدل على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة بالوجه البحري والقاهرة وصولا إلى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارا، لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فخفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه والرياح السطحية مماثلة لما قبله.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 32

طنطا 21 28

الإسكندرية 21 27

العريش 20 28

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 24 32

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

قنا 21 36

الأقصر 21 37

أسوان 23 38

مطروح 20 25

بورسعيد 22 28

دمياط 22 28

الزقازيق 20 32

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 32
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