سيناء تستعيد مجدها في تصدير الإنتاج الزراعي إلى المحافظات.. تجمعات تنموية وزراعية بمراكز الحسنة ونخل وبئر العبد لتوطين السكان.. زراعة أصناف متعددة من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل وأشجار الزيتون

وضع خريطة للتوسع في الزراعة علي مساحات واسعة

مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية

1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة









سيناء تستعيد مجدها في تصدير الإنتاج الزراعيتعتبر التجمعات التنموية والزراعية بمناطق الحسنة ونخل وبئر العبد، خطوة على طريق تنمية المناطق البدوية بمناطق وسط سيناء، وقال اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تجهز حاليا لاستعادة مجدها في تصدير الإنتاج الزراعي إلى مختلف محافظات مصر وذلك بعد وضع خريطة للتوسع في الزراعة علي مساحات واسعة في عدة مناطق بمراكز المحافظة.وأشار محافظ شمال سيناء إلي أن الخطة تعتمد علي زراعة أصناف متعددة من الخضراوات والفاكهة والمحاصيل وأشجار الزيتون والحمضيات، وتنتشر هذه الزراعات في مناطق بئر العبد ورمانة علي مسار ترعة السلام وفي مناطق وسط سيناء الحسنة ونخل في التجمعات التنموية والزراعية والتي سيتم طرحها قريبًا علي المواطنين، هذا إلي جانب التوسع في الزراعات بمركز العريش.وقال إن المحافظة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية بمنطقة وسط سيناء الحسنة ونخل أيضا من خلال التجمعات البدوية الجديدة، وقال إن هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية، وهى منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء , ويخصص جزء منها لأبناء الوادي، كما أن المستهدف أن يتم زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.وقال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه تم تنفيذ ٢٤ تجمعا تنمويا وزراعيا بمراكز "الحسنة ونخل وبئر العبد" ، و تم بالفعل الانتهاء من إنشاء 11 تجمعا تنمويا على مستوى محافظة شمال سيناء ٦ بمركز نخل و٥ بمركز الحسنة ، وهى "النثيلة 1- النثيلة 2- خشم القاد الخرم، أبو رصاصة -الدفيدف- طويل الحامض- النوافعة- طيبة التمد- الموجه،أم مفروث- - بغداد الكيلو 61 "، حيث يحتوى كل تجمع على "منازل- مدارس- وحدات صحية- دواوين- مساجد- محلات تجارية- طرق أسفلتية- ومدقات ترابية الي جانب صوب زراعية ومناحل لإنتاج عسل النحل.وأضاف أنه تم الانتهاء أيضا من إنشاء 13 تجمعا زراعيا ضمن مشروعات التنمية المتكاملة بمناطق نخل بواقع ٨ تجمعات هي" الكونتلا 2- الكونتلا 3- الكونتلا 4- والكونتلا 5 _ وصدر الحيطان- الرواق- الهرابة- النثيلة".إلى جانب 4 تجمعات فى مركز الحسنة، وهى فى مناطق: " أبو المراحيل والجفجافة_ بئر بدا - الميتمثنى- ، علاوة على تجمع أم الخرز بمركز بئر العبد"، لافتا إلى أن كل تجمع يشتمل على صوب بلاستيكية وزراعات مكشوفة ونخيل ومزارع أغنام وفاكهة ومزارع سمكية.ويجري إنشاء 3 منافذ لبيع منتجات التجمعات الزراعية بمناطق " الكونتلا ونخل- صدر الحيطان، وسيتم الانتهاء منها فى يناير القادم.