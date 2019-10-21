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تعليم

البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية في الأزهر.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب التابع لكلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، عن البرنامج الدولي لإعداد معلمي الناطقين بغير العربية في دفعته الأولى.

شهادة البرنامج
وتمنح كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين، شهادة من جامعة الأزهر وفقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر لمن يجتاز البرنامج بنجاح.

مكان الدراسة
وتكون المحاضرات النظرية بكلية العلوم الإسلامية الأزهرية للوافدين بجامعة الأزهر بمدينة نصر بالقاهرة، على أن يكون الجانب العلمي بمعاهد البعوث الإسلامية بنين وبنات والأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بنين وبنات بالقاهرة.

ويدرس بمعاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربيةللناطقين بغيرها ما يتجاوز 4000 طالب وطالبة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

الفئات المستهدفة
ويستهدف البرنامج معلمو اللغة العربية والعلوم الشرعية والمواد الثقافية،وكذلك جميع الراغبين في التدريس للناطقين بغير العربية، وكذلك خريجو الجامعات المصرية الباحثين عن فرص عمل بمجالات تعليم الناطقين بغير العربية، والوافدون الأجانب ممن يبحثون عن التأهيل والتدريب في هذا المجال.

مميزات البرنامج
يمنح البرنامج شهادة معتمدة من جامعة الأزهر وتكون على أيدي أساتذة من جامعة الأزهر على مستوى عال من الخبرة والتخصص،علاوة على المعايشة اللغوية من خلال الرحلات واللقاءات والندوات المواجهة للإرتقاء بالجانب العملي للطلاب الوافدين والأجانب بالنظام المكثف.

كما سيتم ترشيح أوائل الخريجين للتدريس بمراكز تعليم الناطقين بغير العربية داخل وخارج مصر، ويدعم البرنامج الأزهر الشريف ويتضح ذلك مقارنة بالبرامج المماثلة داخل مصر وخارجها، كما أن البرنامج مناسب لجميع التخصصات الدراسية، وتجمع المواد الدراسية بين الأصالة والمعاصرة،وينبغي مراعاة عدم تفرغ الدراسين طيلة أيام الأسبوع لأن الدراسة تكون يومي الجمعة والسبت.

المواد الدراسية
يدرس البرنامج مواد تربوية وأكاديمية وتقنية ومهنية.

نظام الدراسة
ويدرس الطالب مواد نظرية وعلمية بنظام الساعات المعتمدة موزعة على 336 ساعة وفقا لأحد الأنظمة التالية:
النظام الأول للطلاب المصريين: عام دراسي 28 أسبوع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع موزعين على فصلين دراسيين يدرس فيها الطالب 12 مادة دراسية نظرية وعلمية ويمتحن الطالب في نهايةكل فصل دراسي في جميع المواد.

النظام المكثف للطلاب الوافدين والأجانب: وهو على ثلاثة أشهر بواقع خمس أيام أسبوعيا من الأحد للخميس موزعين على فصلين دراسيين مدة كل فصل شهر ونصف ويدرس فيها الطالب 12 مادة دراسية نظرية وعملية ويمتحن فيها الطالب في نهاية كل فصل دراسي في جميع المواد.

نظام الحضور بالبرنامج
ويجب أن يحقق الطالب نسبة حضور 70% على الأقل من الساعات المخصصة لكل مقرر وإلا حرم من دخول الامتحان في هذا المقرر ما لم يقدر عذار مقبولا.

شروط القبول بالبرنامج
يجب أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلةمن كلية أو معهد أخر معترف به من المجلس الأعلى للأزهر أو المجلس الأعلى للجاماعت وأن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية وأن يسدد الرسوم المقررة للدراسة.

الأوراق المطلوبة
المصريون: أصل شهادة المؤهل الجامعي وصورتين منه، وأصل شهادة الميلاد وصورتين منه، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية وملف للحفظ.

الوافدين والأجانب: أصل شهادة المؤهل الجامعي وصورتين منه، وصورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، وصورتين من جواز السفر على أن يكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل و4 صور شخصية مقاس 4x6 حديثة، واستيفاء استمارة الأمنوملف للحفظ.

مصروفات الدراسة بالبرنامج
المصريون: 5000 جنيه ويسدد 2500 في بداية كل فصل دراسي.
الوافدون والأجانب: 3000 دولار أمريكي ويسدد في بداية العام الدراسي.
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