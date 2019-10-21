Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
حمو بيكا و محمد رمضان
حمو بيكا و محمد رمضان
Advertisements
مريم صليب
خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو خاص بمغني المهرجانات حمو بيكا ، الذي صور هذا المقطع عقب رفض "المهن الموسيقية" إعطاءه تصريحا بالغناء زاعما ان التصريح لا تعطيه النقابة إلا بمبالغ مالية طائلة ، و توعد النقيب و النقابة بأنه سيقيم الحفلات الغنائية دون تصريح و لن يتوقف عن الغناء .

أثار ذلك المقطع جدلا واسعا بين رواد التواصل الإجتماعي ما بين ساخر او متعاطف مع حمو بيكا ، وسط تساؤل عدد كبير من المتابعين عبر تويتر عن تصاريح حفلات محمد رمضان وما هي المقاييس التي يتم من خلالها إعطاء تصاريح الغناء ؟.

بالرغم من عدد المشاهدات التي يحققها حمو بيكا على يوتيوب التي تصل للملايين إلا أن جزءا كبيرا من رواد السوشيال ميديا يرون أن نقابة المهن الموسيقية صائبة في قرارها فإن ذلك النوع من المقاطع الصوتية لا يرقى إلى أن يكون اسمه فن شعبي ، أي لا يمكن أن يرقى إلى أن يقارن بأغاني " عدوية" أو" حكيم " في الماضي فقد كانت كلماتها ممزوجة بالمعاني و لكن أغنيات بيكا هي مجموعة من الكلمات و المصطلحات التي يتداولها الشباب التي لا يمكن أن ترقى إلى أن تحمل اسم " أغنية " .

وعلى الجانب الآخر ، أصبحت هناك شعبية ليست قليلة لــ"حمو بيكا" بين المواطنين ، ممن يرون أيضا أنه قدم لونا من الغناء لقى نجاحا بين صفوف الشعب ، فلا يمكن أن تتصور فرح بدون أغاني المهرجانات التي تشعل أي مناسبة كما أن نسبة المشاهدة على موقع " يوتيوب " تعتبر نجاحا أحيانا ينافس نجوم كبار في الغناء.

إلا أن قرار نقابة المهن الموسيقية أشعل حربا بين الرواد على ذلك القرار متسائلين "ماذا عن حفلات محمد رمضان؟" التي تقام في أماكن مشهورة و فخمة أحيانا و أمام أعين الجميع و التذاكر تحقق مبيعات هائلة بمجرد الإعلان عنها ، بالرغم أن محمد رمضان يقدم نوعا من الأغاني يشبه اللون الذي يقدمه حمو بيكا كلمات بسيطة جدا يستقيها من مجالس الشباب و تحقق نسب مشاهدات بالملايين فضلا عن انه يخلع جزءا من ملابسه على المسرح وهو امر لا يفعله حمو بيكا ورغم ذلك يمنع الاخير ويحصل الاسطورة على تصريح بالغناء وهو امر غريب في وجهة نظر كثير من رواد سوشيال ميديا.
بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان
بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان
بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان
بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان
بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان
بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المهن الموسيقية تفجر مفاجأة بشأن حفلة محمد رمضان

هدايا ذهبية وشركة إنتاج .. رحلة دبي فتحة خير لـ حمو بيكا

امتحن وسقط.. نقابة المهن الموسيقية ترد على حمو بيكا بعد تهديداته

مستعد اتحبس.. القصة الكاملة لاقتحام حمو بيكا مبنى نقابة الموسيقيين

أزمة حمو بيكا والموسيقيين.. المطرب الشعبى يقتحم مبنى النقابة | وترد بقوة وتكشف بالمستندات سبب رفضها: لا يصلح وامتحن ورسب

أخبار الفن .. صورة نادرة للراحلة شادية .. وآخر تطورات حالة الزعيم عادل إمام .. وياسمين نيار تفجر مفأجاة بزواجها من منتج شهير

ترشيحاتنا

الرقص أغربها.. 4 تمارين لـ الحماية من هشاشة العظام

تحفة.. تعليق غير متوقع من فنانة على صورة شريف منير

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مايا مرسى عن قانون النفقة الجديد : مكتسب جديد للمرأة المصرية

كأس العالم العسكرية.. موعد مباراة منتخب مصر مع قطر

الإفتاء تكشف عن حالتين يأخذ المصلي في إحداها نصف الأجر وأخرى تُبطل صلاته.. فيديو

Advertisements

شوبير: أزمة مباراة الأهلي والجونة تقترب من الحل

بسبب البحث عن فرصة عمل.. طالب يقتل ابن خالته في القليوبية

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

الإسكان تطرح 20 ألف شقة لمحدودي الدخل بـ200 ألف جنيه والتسليم فوري.. تعرف على التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة لا تصدق.. مريضة تكتشف حملها في الشهر التاسع "بالصدفة"

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور