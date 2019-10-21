بعد أزمة المهن الموسيقية وحمو بيكا .. رواد سوشيال ميديا: اشمعنى محمد رمضان

خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو خاص بمغني المهرجانات حمو بيكا ، الذي صور هذا المقطع عقب رفض "المهن الموسيقية" إعطاءه تصريحا بالغناء زاعما ان التصريح لا تعطيه النقابة إلا بمبالغ مالية طائلة ، و توعد النقيب و النقابة بأنه سيقيم الحفلات الغنائية دون تصريح و لن يتوقف عن الغناء .



أثار ذلك المقطع جدلا واسعا بين رواد التواصل الإجتماعي ما بين ساخر او متعاطف مع حمو بيكا ، وسط تساؤل عدد كبير من المتابعين عبر تويتر عن تصاريح حفلات محمد رمضان وما هي المقاييس التي يتم من خلالها إعطاء تصاريح الغناء ؟.



بالرغم من عدد المشاهدات التي يحققها حمو بيكا على يوتيوب التي تصل للملايين إلا أن جزءا كبيرا من رواد السوشيال ميديا يرون أن نقابة المهن الموسيقية صائبة في قرارها فإن ذلك النوع من المقاطع الصوتية لا يرقى إلى أن يكون اسمه فن شعبي ، أي لا يمكن أن يرقى إلى أن يقارن بأغاني " عدوية" أو" حكيم " في الماضي فقد كانت كلماتها ممزوجة بالمعاني و لكن أغنيات بيكا هي مجموعة من الكلمات و المصطلحات التي يتداولها الشباب التي لا يمكن أن ترقى إلى أن تحمل اسم " أغنية " .



وعلى الجانب الآخر ، أصبحت هناك شعبية ليست قليلة لــ"حمو بيكا" بين المواطنين ، ممن يرون أيضا أنه قدم لونا من الغناء لقى نجاحا بين صفوف الشعب ، فلا يمكن أن تتصور فرح بدون أغاني المهرجانات التي تشعل أي مناسبة كما أن نسبة المشاهدة على موقع " يوتيوب " تعتبر نجاحا أحيانا ينافس نجوم كبار في الغناء.



إلا أن قرار نقابة المهن الموسيقية أشعل حربا بين الرواد على ذلك القرار متسائلين "ماذا عن حفلات محمد رمضان؟" التي تقام في أماكن مشهورة و فخمة أحيانا و أمام أعين الجميع و التذاكر تحقق مبيعات هائلة بمجرد الإعلان عنها ، بالرغم أن محمد رمضان يقدم نوعا من الأغاني يشبه اللون الذي يقدمه حمو بيكا كلمات بسيطة جدا يستقيها من مجالس الشباب و تحقق نسب مشاهدات بالملايين فضلا عن انه يخلع جزءا من ملابسه على المسرح وهو امر لا يفعله حمو بيكا ورغم ذلك يمنع الاخير ويحصل الاسطورة على تصريح بالغناء وهو امر غريب في وجهة نظر كثير من رواد سوشيال ميديا.

