5 جنيهات لإعادة الحلة المحروقة كالجديدة تماما.. بأقل وقت ومجهود

كشف موقع " kitchn" مجموعة خطوات دون أي منظفات أو مكونات خارج حدود مطبخك، لإعادة الحلة المحروقة كالجديدة تمامًا، بأقل وقت ومجهود ممكن.



في البداية هناك عدد من الأدوات التي ستحتاجين إليها:



كوب خل أبيض

ملعقتان كبيرتان من البيكينج صودا

كوب من الماء

ليفة خشنة للتنظيف



الخطوات:



ضعي الحلة على البوتجاز وغطّ قاعها بالقليل من الماء.

أضيفي الخل واترك الحلة تغلي على النار.

ارفعي الحلة عن النار وأضف البيكينج صودا.

أفرغي الماء من الحلة ثم ابدأي في فركها بالليفة الخشنة.

في حالة تواجد أية بقع عنيدة عالقة غطها بالبيكنج صودا واتركيها لفترة ثم افركها مجددًا.



أفكار أخرى لتنظيف الحلة المحروقة، باستخدام مكونات تنظيف غير تقليدية:



استخدمي القليل من منعم الأقمشة، مع القليل من الماء الساخن واتركها لمدة 15 دقيقة، لتقليل وقت الفرك المجهد.

استخدمي مسحوق تنظيف الملابس العادي، مع بعض الماء واتركيه ليغلي على النار، ثم اتركها لفترة.

الأنواع الرخيصة من المشروبات الغازية السوداء، مثالية لتنظيف آثار الحروق، اتركها تغلي على النار لينعم السكر البقع المحترقة داخل الحلة ويسهل التخلص منها.