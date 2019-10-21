Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: قانون المحليات سيرى النور قريبا

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات التي ستخرج للنور قريبا، وفقا للنسبة التي حددها الدستور في تشكيل المجالس المحلية.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، في بيان، اليوم الاثنين، أن القانون نص على أن نسبة تمثيل الشباب فى المجالس المحلية بالربع وكذلك المرأة ولا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة، مشددًا على أهمية القانون وضرورة إجراء انتخابات المحليات، لتفعيل دور المجالس المحلية الشعبية خاصة الرقابي.

وأشار عضو اللجنة، إلى أهمية التدرج فى تطبيق نظام اللامركزية، لرفع العبء عن المواطن البسيط، وذلك من خلال قانون حقيقي للإدارة المحلية يساعد على اللامركزية في القرار، ويعطي المحليات صلاحيات قوية لاتخاذ القرار المناسب، بالإضافة لتحقيق تنمية في المحافظات، وتشجيع الاستثمار، وتكافؤ الفرص الاستثمارية بين جميع الأقاليم، والقضاء على بطء الإجراءات والروتين والفساد الإداري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدفع عجلة التنمية.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد

ترشيحاتنا

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

أزمة حمو بيكا والموسيقيين.. المطرب الشعبى يقتحم مبنى النقابة | وترد بقوة وتكشف بالمستندات سبب رفضها: لا يصلح وامتحن ورسب

أمطار على السواحل الشمالية.. درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

البرلمان يكشف الكارثة.. أدوية الإقلاع عن التدخين تسبب السرطان

الأمير هارى: لن أكرر غلطة والدتى مع زوجتى

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

Advertisements

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور