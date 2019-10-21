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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
الرمان
الرمان
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هاجر هانئ
الرمان من الفواكه التي تتمتع باحتوائها على فيتامينات وعناصر غذائية يحتاجها جسم الإنسان، بالإضافة إلى أن الرمان يتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن الأنواع الأخرى من الفاكهة.

يكشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التي تعود على الجسم عند تناول ثمرة من الرمان، وتتمثل في:

- يعمل على قتل نمو الخلايا السرطانية
- يمد المرأة الحامل بالفتيامينات التى تحتاجها هى والجنين
- يعمل على الوقاية من هشاشة العظام
- يساهم في خفض الضغط المرتفع
- يساعد على تقليل مخاطر مرض السكري
- مطهر طبيعى للكبد والدم والأمعاء
- يعمل على زيادة الدافع الجنسي من خلال العمل على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب
- يساعد على القضاء على الكرش
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