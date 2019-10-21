وسط احتجاجات شعبية .. الحكومة اللبنانية تجتمع اليوم في قصر الرئاسة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، بأن الحكومة اللبنانية ستعقد اجتماعا، في قصر بعبدا الرئاسي في ظل احتجاجات تجتاح أنحاء البلاد.



وأوضحت الوكالة، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، أن الاجتماع الحكومي في قصر الرئاسة سيبدأ في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين.



وفي وقت سابق، أبلغ مسئولون وكالة «رويترز» أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة إصلاحات بهدف تهدئة الأزمة التي دفعت بمئات الآلاف للاحتجاج بالشوارع على مدى 4 أيام.



وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى جميع ساحات لبنان، أمس الأحد لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على قرار الحكومة فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة باستقالة الحكومة، وسط توقعات بارتفاع عدد المتظاهرين في عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بالأيام السابقة.



وبدورها، أقامت قوات الأمن اللبنانية حواجز من الأسلاك الشائكة في محيط ساحة رياض الصلح وسط بيروت، كما قامت باتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري بالأسلاك.

