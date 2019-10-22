جمعت بين نجاح المرأة وإصرار الشباب.. أصغر مصورة للفنانين: بوصلهم بالحيلة .. والإيمان بالحلم بداية النجاح

الحلم ليس له حدود فالجميع يحلم دومًا، لكن ما يصنع فارق بين شخص والأخر هو السعي وراء تحقيق الحلم ؛وهذا ما فعلته سهام الشيمي فتاة صغيرة لم تتعد العشرين عام تدرس بالفرقة الرابعة بالجامعة استطاعت ان تجمع بين نجاح المرأة وإصرار الشباب، حسبما أوضحت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد.



سهام مصورة فوتوغرافية تمكنت من الوصول لعديد من الفنانين الكبار وتصويرهم مثل عمرو يوسف ، أمينة خليل ، أحمد حلمي وغيرهم من الفنانين، ولم يتوقف طموحها عند هذا الحد بل تمكنت سهام الشيمي من تصوير الفنانين في أحداث هامة مثل مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعون.



سنها الصغير وكونها فتاة لم يعوقها عن تحقيق حلمها، قالت سهام أن فيلم "عسل أسود" للفنان أحمد حلمي هو أول سبب جعلها تحب التصوير وتسعى لشراء كاميرا وتتعلم أساسيات التصوير.



"البداية الفعلية لكل شخص هى لحظة تحقيق أول حلم من أحلامه" هكذا بدأت سهام الشيمي حديثها عن أول تجاربها في تصوير أحد الفنانين المشاهير ، فقالت أعتبر بدايتي كانت من تصوير الفنانة أمينة خليل وعمرو يوسف الذي شجعني كثيرًا وأمن بموهبتي ونشر صوري على صفحته الشخصية.



أما عن ما أضافه التصوير لها قالت سهام الشيمي لـ "صدى البلد" أنه طور سرعة البديهة لديها، حيث أنها اعتادت استغلال الفرص للحصول على لقطة عفوية، كما أوضحت أنها تعتبر نفسها مصورة لقطة.



وبسؤالها عن كيفية وصولها لهؤلاء الفنانين، أجابت ضاحكة "بوصل للفنانين بالحيلة" فقد قلت مرات أنني صحفية ومرات أخرى أنني المصورة الخاصة للفنان الفلاني، فأنا أرى أن السن ليس عائق نهائي ليتمكن الفرد من تحقيق أحلامه فبالسعي والإصرار نتمكن من تحقيقها.



أوضحت سهام الشيمي أنها تمكنت من تغطية الحفلة السابقة للفنان "تامر حسني" بنادي الشمس، لأنها ذهبت له في تصوير فيلم البدلة وقالت له أنها تحلم بتصويره فقد قطع لها وعد بأنه سيحقق لها هذا الحلم قريبًا، وبالفعل قام بالتواصل معها وتمكنت من تغطية الحفل.



كما أضافت سهام بأنها تسعى لإنشاء أستوديو تصوير مجهز لتتمكن من استقبال الفنانين وتصويرهم بشكل أحترافي، كما أنهت حديثها قائلة "أنصح كل فتاة ان تكون مؤمنة بحلمها لأن بداية النجاح هو إيمانك بحلمك لا تخشين المجتمع لا تخشين سوى الفشل وأن تذهب دون أن تتركِ بصمتك في المجتمع".