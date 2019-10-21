حبس مروجي الفودو والحشيش المخدر بقليوب

أمرت نيابة قليوب بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية من الفودو والحشيش المخدر.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بتمكن إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثالث الزراعي من ضبط " صبري ع م "،38 سنة،عاطل والسابق اتهامه في قضية سرقة وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن 150 جراما ومبلغ 165 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.





كما تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط" محمود ع ا " عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 150 جرام ومبلغ 190 جنية بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته كما تم ضبط محمد س ف " عاطل ومقيم قليوب البلد - دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 120 جرام ومبلغ 75 جنية بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.



