هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

علَقت الإعلامية لميس الحديدي، على جلسة محاكمة المتهم محمد راجح، وثلاثة آخرين بتهمة قتل محمود البنا والمعروف بـ «شهيد الشهامة»، قائلة، إن القضية أثارت الرأى العام وتم إحالتها للمحاكمة بعد وقوع الحادث بـ72 ساعة، موضحة أن محامى أسرة المجنى عليه طلب من المحكمة التصريح له باستخراج شهادات للتأكد من سن المتهمين فى قضية قتل موكله.





وأضافت لميس الحديدي خلال تقديمها أولى حلقات برنامجها "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث"، أن المتهم محمد راجح وفقا للقانون أقل من 18 سنة ويعتبر حدثا ولا يمكن أن يدخل السجن ولكنه سيدخل الأحداث، وبعد ذلك سيكمل مدته فى السجن بعد قضاء فترة فى الأحداث، متسائلة: " هل هذا القانون عادل؟.





وقضت محكمة شبين الكوم، الأحد، بتأجيل أولى جلسات محاكمة راجح و3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة»، لجلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع.



