صور محمد صلاح تتصدر حملات مكافحة الإدمان في السويس

من الطبيعى أن يكون الإنسان قدوة في كافة جوانبه الحياتية ولا شيء أجمل من صور اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح يمكن أن تبعث برسائل للشباب خاصة في حملات مكافحة الإدمان والتدخين.





في مبادرة استمرت لمدة ثلاثة أيام داخل أركان الحرم الجامعي لجامعة السويس احتفلت وحدة متطوعي السويس ومركز النيل للإعلام بالسويس بمناسبة العام الدراسي الجديد بمبادرة توعوية للطلاب عن إخطار المواد المخدرة و المواد المستحدثة ذات التأثير النفسي على الفرد و خدمات الخط الساخن العلاجية المجانية و خدمات الصندوق و الوقائية وفتح باب الترشح للانضمام إلى وحدة متطوعي السويس.





كان هناك تفاعل كبير من جانب شباب الجامعة مع المبادرة لمناهضة الإدمان و الذى تحرص الجامعة عليه دائما بتنظيم ندوات توعوية حول المبادرة داخل كليات الجامعة بالسويس.



