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تعليم

التعليم العالي: أسبوع الجامعات الأفريقية يواكب إعلان أسوان عاصمة لشباب القارة

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
افتتح د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، فاعليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية الذي تنظمه جامعة أسوان ،خلال الفترة من 19 الى 25 أكتوبر الجاري،  في إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019.

وحضر حفل الافتتاح الذي أقيم باستاد أسوان، كلا من د. أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان و د. عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة اسوان نائبا عن المحافظ اللواء أحمد إبراهيم و10 من رؤساء جامعات مصرية والقنصل العام لدولة نيجيريا وأكثر من 10 آلاف من طلاب وطالبات الجامعة وأهالي أسوان.

وأكد د. خالد عبدالغفار أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية يتواكب مع إعلان الرئيس السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الإفريقي ويتزامن أيضا مع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع سوف يلتقي فيه الطلاب المصريين الأفارقة في منافسات قوية، تساهم في مد جسور الحوار الفكري والتعليمي.

من جانبه، أكد د. أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن أسوان تفتح ذراعيها لأشقائها من الطلاب الأفارقة في مجالات التعليم والشراكات البحثية، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين مصر وأشقائها في القارة السمراء، وذلك من خلال اسوان التي تعد البوابة الجنوبية لمصر، ومؤكدا على أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع القارة السمراء.
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