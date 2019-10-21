الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار تضرب البلاد بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع..فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ بداية فصل الخريف تمتعت مصر بانخفاض الجو على جميع الأنحاء، مشيرا إلى أنه اعتبارا من اليوم تتعرض البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار المعتادة.





وأضاف "عطا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن لا يقلق المواطنين من حالة الطقس، حيث أن هذه التغيرات تحدث كل خريف من كل عام، مؤكدا أن حالة الاضطراب فى الحالة الجوية ستبدأ من يوم الاثنين وتنتهي الجمعة.





أوضح أن اليوم هناك انخفاضا بدرجات الحرارة ما بين ثلاث إلى أربع درجات على كافة الأنحاء ، موضحًا أنه من المتوقع هطول الأمطار وقد تصل إلى سيول على بعض المناطق التي توجد بها جبال ومرتفعات جنوب سيناء وصولا إلى شمال الصعيد.



