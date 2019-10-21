تخطت 260 ألف جنيه .. تعرف على تكلفة إطلالات كيت ميدلتون فى باكستان .. صور

خطفت الأنظار خلال الأسبوع الماضى الدوقة كيت ميدلتون برفقة زوجها الأمير وليام، وذلك خلال زيارتهما الأولى والرسمية لدولة باكستان.



وكانت كيت ميدلتون محط أنظار الجميع، فقد تألقت خلال هذه الزيارة الرسمية بباقة كبيرة ومتنوعة من الأزياء الباكستانية التى حمل معظهما توقيع مصممين من باكستان.



واعتمدت زوجة الأمير ويلم خلال هذه الجولة على الأزياء الراقية ذات الألوان المبهجة والأقمشة القيمة، كما أنها التزمت بعاداتهم وتقاليدهم فى اللبس وهو ما جعلها محط أنظار الجميع أيضا، وقد بلغت تكلفة إطلالات كيت ميدلتون فى باكستان 16.231 ألف دولار أمريكى أى ما يقرب من 262.455 جنيه مصرى.



إليكم أبرز إطلالات كيت ميدلتون فى باكستان ...

