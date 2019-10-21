Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21/10/2019.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
Advertisements
توك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب درجات الحرارة اليوم، الاثنين 21/10/2019؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين، على النحو التالي: 

بيان درجات الحرارة اليوم: 

القاهرة 32
مرسى مطروح 25
الاسكندرية 27
دمياط 28
بورسعيد 28
العريش 28
رفح 27
الإسماعيلية 31
السويس 32
وادى النطرون 32
المنصورة 30
طنطا 28
سانت كاترين 25
الغردقة 34 
شرم الشيخ 34
الفيوم 33
المنيا 34
أسيوط 35
سوهاج 36
قنا 36
الأقصر 37
الوادى الجديد 37
أسوان 38
حلايب 33
شلايتين 35
أبو رماد 34
رأس حدربة 32
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4-10- 2019 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 7 /10 /2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10/10/2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11- 10 - 2019 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 14/10/2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15/10/2019.. فيديو

ترشيحاتنا

حصاد المحترفين.. محمد صلاح يغيب للإصابة .. وحجازي يشارك لأول مرة بعد 100 يوم..وكهربا يودع كأس البرتغال

أخبار اليوم .. تعليق ناري من البدري على صورة محمد صلاح .. القوات الأمريكية بسوريا تتوجه إلى العراق .. ورقص على الدي جي في مظاهرات لبنان

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار تضرب البلاد بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع..فيديو

تعرف على 5 سور قرآنية تقرأ على رأس الميت ورجليه وأمام قبره

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

Advertisements

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى أمريكا.. طفل عمره 11عاما يقتل شقيقته بالرصاص

خلع البدلة لطلاء جدران المدرجات .. عميد هندسة المنصورة: الكلية دى بيتنا

تخطت 260 ألف جنيه .. تعرف على تكلفة إطلالات كيت ميدلتون فى باكستان .. صور