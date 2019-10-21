درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 21/10/2019.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اضطراب درجات الحرارة اليوم، الاثنين 21/10/2019؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.





واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الاثنين، على النحو التالي:





بيان درجات الحرارة اليوم:





القاهرة 32

مرسى مطروح 25

الاسكندرية 27

دمياط 28

بورسعيد 28

العريش 28

رفح 27

الإسماعيلية 31

السويس 32

وادى النطرون 32

المنصورة 30

طنطا 28

سانت كاترين 25

الغردقة 34

شرم الشيخ 34

الفيوم 33

المنيا 34

أسيوط 35

سوهاج 36

قنا 36

الأقصر 37

الوادى الجديد 37

أسوان 38

حلايب 33

شلايتين 35

أبو رماد 34