شاهد.. لميس الحديدي تعلن عن مفاجأة للجمهور المصري فى أولى حلقات القاهرة الآن

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن مفاجأة للجمهور المصري فى أولى حلقات برنامج «القاهرة الآن» على فضائية الحدث، بعدما أعربت عن سعادتها لوجودها في قناة الحدث الإخبارية، التي وصفتها بـ«الشابة»، والتي تمكنت في وقت قصير من دخول البيوت العربية بقوة ومصداقية.



وقالت لميس الحديدي خلال تقديمها أولى حلقات برنامجها "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث"، إن نجم حلقة اليوم الاثنين هو الكابتن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، الذي سيطمئن الجمهور على حال المنتخب المصري.



وتابعت لميس الحديدي: "حسام البدرى سوف يرد على كل أسئلة الجمهور المصري لطمأنتهم، ومن المقرر استقبال كل أسئلة الجمهور وطرحها عليه خلال الحلقة على الهواء مباشرةً".