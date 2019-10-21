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رياضة

أحتاج للراحة | تفاصيل مكالمة حسام البدري ومحمد صلاح بعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
محمد صلاح فى احدي
محمد صلاح فى احدي المباريات مع منتخب مصر
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إسماعيل محمود
حرص حسام البدري ، المدير الفني للمنتخب المصري ،على الإطمئنان على سلامة محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي ، وذلك بعد غيابه عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد أمس.

وتغيب صلاح عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما ، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل منذ أسبوعين أمام ليستر سيتي ، بعد التدخل العنيف من حمزة تشودري لاعب فريق الثعالب.

صلاح طمأن البدري على سلامته ، وأكد مشاركته في تدريبات فريقه ليفربول اليوم ، استعدادًا لمباراة جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا ، وأكد له احتمالية مشاركته في المباراة .

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره نادي جينك البلجيكي يوم الأربعاء المقبل ، في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا ، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بعد فوز على سالزبورج النمساوي ، وخسارة من نابولي الإيطالي.

حسام البدري أبلغ محمد صلاح بتواجده في معسكر المنتخب القادم ، لملاقاة منتخبي كينيا وجزر القمر ، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون ، وذلك بعد غياب مو عن مباراة الفراعنة الودية أمام بوتسوانا ، والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدف نظيف ، في أول مباريات حسام البدري مع المنتخب الأول.

حسام البدري كان أول من استشعر حاجة محمد صلاح للراحة ، وذلك بعد قرار استبعاده من مباراة بوتسوانا ، فقبل الإصابة كان البدري قد اتخذ قرارًا بإراحة صلاح ، والذي شارك مع فريقه ليفربول لليوم الأخير في أجندة الأندية في الموسمين الماضين.

محمد صلاح كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في العامين الماضيين ، ففي موسم 2017-2018 تأهل للنهائي ليصطدم بريال مدريد ، في المباراة التي لن ينساها مو لسببين ، إصابته وتهديد حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا ، وخسارة البطولة التي طالما تمنى أن يتوج بها ، لكن صلاح عاد من الإصابة ليشارك في مبارتي روسيا والسعودية في البطولة العالمية.

محمد صلاح في الموسم الماضي أيضًا تأهل لنهائي دوري الأبطال ، لكنه واجه هذه المرة نادي توتنهام ، وقاد فريقه للفوز بالبطولة الأغلى في القارة العجوز ، والغائبة عن خزائن النادي لمدة 14 عامًا ، ليشارك بعدها في كأس الأمم الإفريقية والتي نظمتها مصر ، قبل أن يخرج من دور الـ 16 على يد منتخب البافانا بافانا ، جنوب إفريقيا.

محمد صلاح احتاج للراحة وهو ما استشعره حسام البدري ، وربما من بعده الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ، والذي استبعده من قائمة الفريق لمباراة الأمس ، برغم تأكيد وسائل الإعلام جاهزية صلاح وتعافيه من الإصابة ، ولكن بكل تأكيد فأن صلاح سيكون جاهزًا لقيادة المنتخب المصري أمام منتخبي كينيا وجزر القمر في بداية مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة للكان
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