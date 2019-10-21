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توك شو

محسن صلاح: المقاولون العرب تعمل فى مختلف دول إفريقيا .. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
المهندس محسن صلاح،
المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون ‏العرب
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توك شو
قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون ‏العرب، إن تنفيذ محطات المترو يختلف على حسب مساحتها، مشيرا إلى أن كل محطة لها تصميم.

وأضاف المهندس محسن صلاح، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن مشروعات المقاولون العرب متواجدة فى إفريقيا، والشرق الأوسط وفي العالم بالكامل.

وأشار المهندس محسن صلاح، إلى أن شركة المقاولون العرب شركة وطنية تخدم على أرض مصر، من حوالى 65 سنة، وهي مرتبطة بالعصور المختلفة.

ونوه رئيس مجلس إدارة المقاولون ‏العرب إلى أن الشركة لها مشروعات كثيرة بالدول الافريقية، وتم توقيع إنشاء سد تنزانيا، مؤكدًا أن هذا المشروع له سمعة قوية.

وكشف أن هناك تحديات كثيرة واجهت الشركة ويتم العمل على تخطيها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل فى القطار المكهرب بالمشاركة مع مجموعة من الشركات، وربط العاصمة الإدارية بالقاهرة وربط الأطراف مثل أكتوبر بوسط العاصمة.
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