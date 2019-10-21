نائب يطالب بخطة للتصدي لمنع زواج القاصرات وتغليظ عقوبة المخالفين

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب مناقشة عامة، حول سياسية الحكومة بشأن آليات حل مشكلة زواج القاصرات والتصدى لها، وكيفية تجنب مخاطرها وأضرارها على المجتمع، المتمثل فى ضياع الحقوق، وإهدار حق الأبناء.





وأوضح عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن زواج القاصرات يمثل خطورة على المجتمع، خاصة فى القرى والأرياف، ففى الوقت الذى يهدف الزواج لإنشاء أسرة تكون لبنه صالحة فى بناء المجتمع وعنصر فعال، الا ان الزواج بهذه الطريقة يمثل خطورة من خلال ضياع الحقوق، والخطورة الصحية على الإناث، إضافة للأضرار الاقتصادية، وكيف يؤثر هذا الأمر على الزيادة السكانية، وعدم أهلية الطرفين فى بعض الأوقات لرعاية الأبناء.



