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الوضع مقلق..صندوق النقد الدولى: لبنان لديه عجز صارخ فى الميزانية..فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
النائب الأول لمدير
النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي
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آيات أحمد
قال النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون: إن ما يحدث فى لبنان محزن ومقلق، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى صعب بلبنان، لافتًا إلى أن هناك فريقا تابعا لصندوق النقد الدولى يتابع ما يحدث لمعرفة ما يجب فعله لتحسين الوضع الاقتصادى وتحقيق الاستقرار الملايين من المعنيين بالوضع الراهن.

وأضاف النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" على فضائية "الحدث"، أن صندوق النقد الدولى سيتخذ خطوات تعتمد على سياسات جديدة فى لبنان، مشيرًا إلى أن ما حدث فى لبنان لديها عجز صارخ فى الميزانية ويجب أن تتخذ خطوات لمعرفة ما تدخره وما تنفقه.

وتابع الأزمات المالية تؤذى الأشخاص الذين يدخرون أموالهم ولديهم وظائف بالدولة، موضحًا أن الحكومات التى تقوم بإصلاحات اقتصادية تتعرض لرد فعل عنيف من شعوبها ولكن يجب أن تجد الحكومات طريقة للتواصل مع الناس لتوضيح الأمر بشكل أفضل.

واستطرد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، نحن نقوم بعقد نقاشات حول السياسات الاقتصادية المناسبة للوضع الحالى، ومن المقرر ان يحضر وفد لبنانى خلال الاسبوع الجارى لمناقشة الوضع الاقتصادى الحالى معنا.

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