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أخبار البلد

محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة لإطلاق ملتقى توظيف يوفر 9500 فرصة عمل |صور

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:47 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
استقبل محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم، صباح اليوم، محمد سعفان وزير القوى العاملة فى مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية، في إطار زيارته للمحافظة لإطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي لأبناء الدقهلية، والذي تنظمه مديرية القوى العاملة، بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، والذي يوفر 9500 فرصة عمل للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها فرص عمل مناسبة لذوي القدرات الخاصة وفقًا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1200 جنيه والأقصى 2300 جنيه، وذلك من خلال ما يزيد عن 90 شركة.

وكان فى مراسم استقبال الوزير وكيل وزارة القوى العاملة مدير المديرية أحمد القللي، والسيد السنجابي وكيل المديرية، ومسئولي الادارات على مستوى المحافظة.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أهمية زيارة وزير القوى العاملة للمحافظة بعد أن أصبحت مركز اهتمام مختلف الوزارات.

جدير بالذكر أن برنامج الزيارة يتضمن -أيضا- تسليم 200 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تسليم شهادات التخرج لأولى الدفعات من المتدربين في الدورة التدريبية لأعمال السباكة بوحدات التدريب المتنقلة وعددهم 15 عاملًا، بمنحهم شهادات تدريب معتمدة من الوزارة وشهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة لإطلاق ملتقى توظيف يوفر 9500 فرصة عمل |صور
محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة لإطلاق ملتقى توظيف يوفر 9500 فرصة عمل |صور
محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة لإطلاق ملتقى توظيف يوفر 9500 فرصة عمل |صور
محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة لإطلاق ملتقى توظيف يوفر 9500 فرصة عمل |صور
محافظ الدقهلية يستقبل وزير القوى العاملة لإطلاق ملتقى توظيف يوفر 9500 فرصة عمل |صور
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