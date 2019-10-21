Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على أعراض التدخل الجراحي لأمراض العمود الفقرى.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:58 ص
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال الدكتور سامى قنديل، استشاري التخدير وعلاج الآلام: إن أشهر آلام العمود الفقرى هو الإنزلاق الغضروفي الذي يحدث بين الفقرات، مؤكدا إن كيفية علاجه اختلفت قديما عن الآن، موضحا تأثير التكنولوجيا على علاجه.

وأكد " قنديل" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يجب معرفة مكان الانزلاق الغضروفي، موضحا أنه شئ مهم جدا لمعرفة القرار بتدخل جراحي أم علاج المريض بالإدوية فقط، مشيرا إلى أن الرنين يستخدم كبديل لمعرفة الصورة الكاملة لمكانه ومدى خطورته.

وأضاف أنه فى حالة انزلاق الغضروف ناحية الجنبين حينها يقوم بلمس جذور الأعصاب فيكون هناك ألم، بالإضافة إلى انزلاقه على جانب واحد، لافتا إلى أنه يشكل خطورة في حالة انزلاقه للأمام، حيث يقوم بالضغط على النخاع الشوكى.

وأوضح أن الإنزلاق الغضروفى من المستحيل أن يوجد ناحية الجنبين والأمام معا، مضيفا إلى أنه على المريض القيام بجراحة فورا فى حالة الشعور بعدم التحكم فى التبول و التبرز ووجود شلل، بالإضافة إلى ضعف فى حالة القدمين والساقين أو حدوث نوع من الألم لمدة 24 ساعة وعدم تأثير المسكنات فى إزالة هذا الألم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج عرق النسا في 4 خطوات.. تعرف عليها

أعراض الانزلاق الغضروفي .. وهكذا يؤثر على حياة المريض

عرق النسا .. من الألف للياء أعراضه وعلاجه

بدون تدخل جراحى.. تعرف على أنواع الألم وكيفية التعامل معها

ترشيحاتنا

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

هيلاري كلينتون تسخر من ترامب عبر برقية بها ألفاظ جنسية.. صورة

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

أحتاج للراحة.. تفاصيل مكالمة حسام البدري و محمد صلاح بعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

الخطيب الأسطورة .. كيف منحت فرانس فوتبول جائزتها واللقب الأغلى لـ بيبو

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

Advertisements

ابني اتقتل بشكل عنيف.. أول تعليق من والد شهيد الشهامة على انسحاب محامي محمد راجح.. فيديو

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول ثمرة من الرمان ؟

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

هل هذا قانون عادل..أول تعليق من لميس الحديدي بعد جلسة محاكمة راجح.. فيديو

ملك قورة | والدتها وزوجة أبيها فنانتان معروفتان .. تعرف عليهما

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

بـ فستان أسود | نيرمين الفقى تتألق فى حفل ملكة جمال الكون 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لـ ماكياج وتصفيف شعر شقيقة ملك قورة فى زفافها..صور

شائعات الالتهاب السحائي .. جولات المسئولين في مدارس الإسكندرية تؤكد سلامة التلاميذ.. صور

بـ فستان أسود | نيرمين الفقى تتألق فى حفل ملكة جمال الكون 2019