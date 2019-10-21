تعرف على أعراض التدخل الجراحي لأمراض العمود الفقرى.. فيديو

قال الدكتور سامى قنديل، استشاري التخدير وعلاج الآلام: إن أشهر آلام العمود الفقرى هو الإنزلاق الغضروفي الذي يحدث بين الفقرات، مؤكدا إن كيفية علاجه اختلفت قديما عن الآن، موضحا تأثير التكنولوجيا على علاجه.



وأكد " قنديل" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه يجب معرفة مكان الانزلاق الغضروفي، موضحا أنه شئ مهم جدا لمعرفة القرار بتدخل جراحي أم علاج المريض بالإدوية فقط، مشيرا إلى أن الرنين يستخدم كبديل لمعرفة الصورة الكاملة لمكانه ومدى خطورته.



وأضاف أنه فى حالة انزلاق الغضروف ناحية الجنبين حينها يقوم بلمس جذور الأعصاب فيكون هناك ألم، بالإضافة إلى انزلاقه على جانب واحد، لافتا إلى أنه يشكل خطورة في حالة انزلاقه للأمام، حيث يقوم بالضغط على النخاع الشوكى.



وأوضح أن الإنزلاق الغضروفى من المستحيل أن يوجد ناحية الجنبين والأمام معا، مضيفا إلى أنه على المريض القيام بجراحة فورا فى حالة الشعور بعدم التحكم فى التبول و التبرز ووجود شلل، بالإضافة إلى ضعف فى حالة القدمين والساقين أو حدوث نوع من الألم لمدة 24 ساعة وعدم تأثير المسكنات فى إزالة هذا الألم.

