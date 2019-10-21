3 نوفمبر.. بدء تسليم 264 وحدة سكنية بمشروع JANNA بمدينة العبور

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3/11/2019، فى تسليم 264 وحدة سكنية (11 عمارة)، بمشروع "JANNA"، موضحًا أن هذا هو أول تسليم للوحدات السكنية بالمشروع للفائزين بها.



وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 11 يومًا، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.



وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة.



وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 3/11/2019، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 4/11/2019، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 5/11/2019، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 6/11/2019، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 7/11/2019، ووحدات العمارة رقم 6، يوم 10/11/2019، ووحدات العمارة رقم 7، يوم 11/11/2019، ووحدات العمارة رقم 8، يوم 12/11/2019، ووحدات العمارة رقم 9، يوم 13/11/2019، ووحدات العمارة رقم 10، يوم 14/11/2019، ووحدات العمارة رقم 11، يوم 17/11/2019.







