طاقة البرلمان: مصر ستصدر كهرباء إلى إفريقيا وأوروبا والخليج

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن النجاح الكبير الذي حققه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والذى جعل مصر ولأول مرة فى تاريخها قادرة على تصدير الطاقة الكهربائية من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع إفريقيا وأوروبا ودول الخليج حتى 10 آلاف ميجا واط يؤكد ان رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت صائبة فى ان تكون مصر محورًا للطاقة للعالم.



وقال «السويدى» في بيان اليوم الاثنين، إن هذه المشروعات سوف تحقق للدولة المصرية مكاسب اقتصادية غير مسبوقة بالعملية الصعبة، لافتا إلى أن الانجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجال الكهرباء يرجع الفضل فيها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي هذا القطاع اكبر اهتمام بفضل متابعته ورعايته له.



وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وقيادات الوزراء وجميع رؤساء وقيادات الشركات والعاملين بقطاع الكهرباء نجحوا بكل كفاءة واقتدار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، مؤكدا ان قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة القادمة سيكون واحدا من أنجح القطاعات الاقتصادية بمصر خاصة فى مجال تصدير الفائض من الكهرباء للدول الافريقية والاوروبية والعربية ومنطقة الخليج وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع مختلف الدول العربية والافريقية.