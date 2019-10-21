وفد من جامعة فيينا الطبية يتفقد كلية طب أسنان النهضة ببني سويف

زار وفد تعليمي من جامعة فيينا الطبية برئاسة الدكتورAndrea Moretz عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة فيينا، اليوم كلية طب الاسنان بجامعة النهضة ببني سويف؛ حيث كان فى استقبال الوفد الدكتور احمد جمال عميد الكلية ووكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس.



نظَّم الوفد ورشة عمل يومى الجمعة والسبت لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتم بحث أساليب تطوير سبل التعاون بين الكليتين، واستعراض أساليب التقييم والتدريس المتبعه بكلية طب الفم والأسنان جامعه فيينا لتطبيقها بجامعه النهضه طبقا لاتفاقيه التعاون الموقعه بين الجامعتين.



كما تم بحث جدول أعمال المرحلة المقبلة، والذى يتضمن مشاركة جامعة فيينا فى تدريس أجزاء من مناهج الطلاب وتنظيم ورش العمل.



وتفقد الوفد خلال زيارته كلية ومستشفى طب الفم والأسنان، وأشاد الوفد بإمكانيات الكلية والمستشفي، وخبرات أعضاء هيئة التدريس، والأساليب المتبعه لمكافحة العدوى.



كما أشاد الوفد بدور الكلية المتميز فى خدمة المجتمع المحيط وتقديم خدمة طبية متميزة، بالإضافة إلى علاج العديد من المرضي بالمجان.



وصرح الدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة بأن شراكة جامعة النهضة مع جامعة فيينا يعد إضافة هامة للجامعة ستساهم بشكل كبير فى تطوير العملية التعليمية فى المجال الطبى، مؤكدًا ان الجامعة تسعى فى الفترة المقبلة إلى تعزيز سبل الشراكة مع العديد من الجامعات الأجنبية.



وأكد المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التى تحتاجها الجامعة، وذلك لتحقيق هدفها فى تخريج جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل محليًاو ودوليًا.



جدير بالذكر أن جامعة النهضة قد وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقية شراكة مع جامعة فيينا الطبية في مجالات التطوير والإنشاء والبحث العلمي والمناهج وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للنمسا.



وتعد جامعة فيينا الطبية من أقدم الجامعات الأوروبية ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1365 ولديها خبرة طبية تمتد إلى 750 عامًا وجاء تصنيفها في عام 2016 بالمركز الخامس عشر على مستوي الجامعات الأوروبية وفي المركز الـ49 على مستوى جامعات العالم، ومن أبرز خريجيها العالم النفسي الشهير سيجموند فرويد وعالم الفيزياء الشهير إروين شرودنجر.